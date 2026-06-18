Москва18 июн Вести.Украинские мошенники используют фотографии могил погибших военных, чтобы обманывать их родственников. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Он добавил, что мошенники связываются с родственниками погибших, которым заявляют, что их близкие живы или предлагают им получить дополнительные выплаты.

Придумали новое – вовлечение подростков и граждан в другой мошеннический бизнес, а именно обман семей погибших солдат. Именно с этим связан арест гражданки, которая фотографировала десятки тысяч могил – она ездит по всей стране, фотографирует, зарабатывает на каждом снимке деньги. Там изображены фотографии, фамилии, и мошенники из украинских колл-центров начинают звонить потерпевшей стороне, обманывать их, говорить, что их родственники живы, либо же что можно получить дополнительные выплаты. То есть это новый вид мошенничества. Видимо, разработанный опять же с помощью западных кураторов, потому что все это направлено также на дестабилизацию обстановки внутри России рассказал Михайлов

Ранее сообщалось, что в Тверской области мошенники украли у матери погибшего бойца СВО 3 млн рублей. По словам потерпевшей, злоумышленники назвали себя представителями Минобороны РФ.