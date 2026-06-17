Москва17 июн Вести.О новом способе обмана членов семей участников СВО рассказали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Подробности сообщает канал Вестник киберполиции России в MAX.

Злоумышленники представляются военными корреспондентами и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем говорится в сообщении

Пользуясь эмоциональным состоянием родственников, аферисты предлагают помочь в поиске дополнительной информации, оформлении выплат, наградных документов и пр.

Специалисты киберполиции рекомендуют проверять любую информацию через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций.