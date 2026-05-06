В МВД рассказали о развитии схемы "переезда чата" Мошенники начали использовать чаты родственников участников СВО

Москва6 мая Вести.Мошенническая схема "переезда чата" получила новое развитие и теперь применяется в сообществах, где родственники разыскивают пропавших или не выходящих на связь участников СВО. Об этом сообщает УБК МВД России.

Злоумышленники публикуют сообщения о якобы переносе группы из-за блокировки или технических причин, предлагая перейти по ссылке.

Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из SMS говорится в сообщении управления

После передачи данных мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.

В ведомстве также предупредили, что подобные сообщества находятся в зоне особого внимания злоумышленников: размещенные там персональные данные, фотографии, сведения о службе или перемещениях могут использоваться в противоправных целях.

Кроме того, аферисты могут связываться с пользователями напрямую, предлагая "помощь", "ускорение выплат" или "проверку статуса".

Ранее россиян призвали заранее договариваться об использовании в семье кодового слова для защиты от мошенников.