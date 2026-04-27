Москва27 апрВести.Злоумышленники через "боты" распространяют ссылки на поддельные сайты в профильных чатах, где общаются потерпевшие от мошенничества. Об этом сообщили в УБК МВД России.
Фальшивые каналы и сайты аферисты оформляют под официальные ресурсы Следственного комитета.
Злоумышленники копируют реальные новости и дополняют их "контактами" для связи – якобы для получения компенсаций. Основные предлоги – возврат средств жертвам мошенников и перерасчет выплат для участников СВОотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Так мошенники крадут личные данные жертв, планируя вовлечь их в новые преступные сценарии.
В УБК МВД напомнили, что официальные ведомства не работают через чаты и боты.