Аферисты распространяют фальшивые ссылки в чатах потерпевших от мошенничества Мошенники обманывают жертв через чаты потерпевших

Москва27 апр Вести.Злоумышленники через "боты" распространяют ссылки на поддельные сайты в профильных чатах, где общаются потерпевшие от мошенничества. Об этом сообщили в УБК МВД России.

Фальшивые каналы и сайты аферисты оформляют под официальные ресурсы Следственного комитета.

Злоумышленники копируют реальные новости и дополняют их "контактами" для связи – якобы для получения компенсаций. Основные предлоги – возврат средств жертвам мошенников и перерасчет выплат для участников СВО отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Так мошенники крадут личные данные жертв, планируя вовлечь их в новые преступные сценарии.

В УБК МВД напомнили, что официальные ведомства не работают через чаты и боты.