Мошенники начали использовать схему аферу, при которой они создают групповые чаты и добавляют туда жертву, притворяясь ее коллегами. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в комментарии NEWS.ru.
Они создают в мессенджерах групповой чат, добавляют вас и "коллег", часто это поддельные аккаунты. В переписке кто-то от имени руководства сообщает о необходимости "подтвердить персональные данные" и пройти "цифровизацию трудового стажасказал Щербаченко
По его словам, затем жертву просят перейти в якобы бот портала "Госуслуг" и переслать ключ.
Эксперт поделился, что среди признаков аферы, в частности, использование мошенниками формулировок "срочно" и названия ботов, не совпадающие с официальными.
Щербаченко посоветовал выйти из чата, заблокировать чат и пожаловаться на него, а также предупредить свое руководство и коллег о попытке мошенничества.
