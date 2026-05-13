Мошенники добавляют россиян в чаты, притворяясь коллегами и начальством Доцент Щербаченко: мошенники создают групповые чаты от имени коллег жертвы

Москва13 мая Вести.Мошенники начали использовать схему аферу, при которой они создают групповые чаты и добавляют туда жертву, притворяясь ее коллегами. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в комментарии NEWS.ru.

Они создают в мессенджерах групповой чат, добавляют вас и "коллег", часто это поддельные аккаунты. В переписке кто-то от имени руководства сообщает о необходимости "подтвердить персональные данные" и пройти "цифровизацию трудового стажа сказал Щербаченко

По его словам, затем жертву просят перейти в якобы бот портала "Госуслуг" и переслать ключ.

Эксперт поделился, что среди признаков аферы, в частности, использование мошенниками формулировок "срочно" и названия ботов, не совпадающие с официальными.

Щербаченко посоветовал выйти из чата, заблокировать чат и пожаловаться на него, а также предупредить свое руководство и коллег о попытке мошенничества.

Ранее он рассказал, что мошенники обманывают дачников с помощью фальшивых штрафов за якобы нарушение земельного законодательства.