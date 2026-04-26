МВД предупредило о новой схеме мошенников: фальшивые онлайн-беседы соседей МВД: мошенники стали обманывать с помощью фальшивых онлайн-бесед с соседями

Москва26 апр Вести.Злоумышленники разработали многоступенчатую схему обмана россиян под видом обсуждения вопросов благоустройства дома в онлайн-чате соседей. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Жертва получает приглашение присоединиться к беседе жильцов и проголосовать за обустройство территории. "Администратор" чата просит переслать "цифровой идентификатор" для учета голоса. После отправки четырехзначного кода человеку приходит сообщение якобы от Госуслуг о множественных попытках входа в личный кабинет и рекомендации связаться с техподдержкой.

Дальше возможны 2 варианта. Жертва либо сама звонит мошенникам (по указанному номеру), либо они звонят ей первыми. Лжесиловики представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что в базе обнаружена доверенность на имя террориста, дающая доступ к сберегательному счету жертвы.

Злоумышленник успокаивает собеседника и предлагает выход из ситуации: перевести все накопления на "специальный безопасный счет". Введенный в заблуждение человек выполняет инструкции аферистов и лишается своих денег.