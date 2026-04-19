Москва19 апр Вести.Фейковые "чаты соседей" стали создавать в мессенджерах мошенники. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты предлагают жителям якобы от имени ЖКХ подписать петицию, просят перейти в "официальный чат‑бот" или пройти "авторизацию", а затем прислать 6-значный код, который придет в sms.

Мошенники создают в мессенджерах "чаты соседей" говорится в публикации киберполицейских в Telegram-канале

Цель злоумышленников – узнать этот код, а затем заявить о якобы взломе кабинета и выманить у жертвы деньги.

Правоохранители предостерегают граждан от передачи посторонним кодов из sms, переходов по ссылкам из неизвестных или сомнительных чатов, а также советуют самим проверять информацию через официальные каналы жилищных организаций. Если же чат действительно создан жильцами дома, то это также можно выяснить, пообщавшись с соседями лично.