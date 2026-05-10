Россиян предупредили о новой схеме мошенников с Captcha Сенатор Шейкин: мошенники используют схему с кодом Captcha для кражи данных

Москва10 мая Вести.Мошенники начали использовать новую схему с поддельной Captcha (тест, позволяющий отличить человека от бота) для кражи данных пользователей. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, вместо стандартной проверки с выбором картинок или вводом текста пользователю предлагают открыть дополнительные окна, нажать комбинации клавиш или подтвердить запуск программы. В беседе с ТАСС Шейкин отметил, что подобная схема вызывает меньше подозрений, поскольку проверка Captcha воспринимается как обычная техническая процедура.

Формально это подается как проверка, но на деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве: паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям рассказал сенатор

Шейкин посоветовал сразу закрывать такие страницы и не выполнять никаких инструкций. Он подчеркнул, что сейчас в Captcha не нужно открывать новые окна или запускать что-либо на устройстве.

Ранее преступники придумали еще одну схему обмана: они стали использовать Telegram-боты и встроенные приложения мессенджера.