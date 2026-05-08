Москва8 маяВести.Telegram-боты и встроенные приложения мессенджера все чаще превращаются в инструмент злоумышленников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России "Вестник киберполиции".
Как пояснили в МВД России, мошенники перешли от единичных ботов к целым конструкторам, позволяющим разворачивать обманные схемы прямо внутри Telegram.
Одной из крупных выявленных структур стала инфраструктура FEMITBOT. В нее входят более 146 ботов, каналов и групп, свыше 100 трекеров для слежки за пользователями и около 30 поддельных брендов.
Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, демонстрируют фиктивный баланс, "рост прибыли в реальном времени", VIP-статусы и таймерыпояснили сотрудники ведомства
Как только человек пытается вывести средства, ему предлагают внести депозит или пригласить новых участников.
В МВД подчеркнули, что все взаимодействие происходит в родном интерфейсе Telegram: боты копируют дизайн платформы, а авторизация через аккаунт создает иллюзию полной безопасности. В качестве наживки аферисты используют темы онлайн-казино, криптовалютных вложений, искусственного интеллекта, стриминга и удаленной работы. Среди брендов, чьи названия и стилистику используют злоумышленники, — Netflix, Binance, OKX, MoonPay и NVIDIA.
Ранее сообщалось, что злоумышленники используют тему 9 мая для реализации новых схем обмана. Так, под видом открыток могут рассылаться вредоносные файлы и ссылки.