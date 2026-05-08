В МВД предупредили о новой схеме мошенников через мини-приложения Telegram

Мошенники используют мини-приложения в Telegram для обмана россиян В МВД предупредили о новой схеме мошенников через мини-приложения Telegram

Москва8 мая Вести.Telegram-боты и встроенные приложения мессенджера все чаще превращаются в инструмент злоумышленников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России "Вестник киберполиции".

Как пояснили в МВД России, мошенники перешли от единичных ботов к целым конструкторам, позволяющим разворачивать обманные схемы прямо внутри Telegram.

Одной из крупных выявленных структур стала инфраструктура FEMITBOT. В нее входят более 146 ботов, каналов и групп, свыше 100 трекеров для слежки за пользователями и около 30 поддельных брендов.

Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, демонстрируют фиктивный баланс, "рост прибыли в реальном времени", VIP-статусы и таймеры пояснили сотрудники ведомства

Как только человек пытается вывести средства, ему предлагают внести депозит или пригласить новых участников.

В МВД подчеркнули, что все взаимодействие происходит в родном интерфейсе Telegram: боты копируют дизайн платформы, а авторизация через аккаунт создает иллюзию полной безопасности. В качестве наживки аферисты используют темы онлайн-казино, криптовалютных вложений, искусственного интеллекта, стриминга и удаленной работы. Среди брендов, чьи названия и стилистику используют злоумышленники, — Netflix, Binance, OKX, MoonPay и NVIDIA.

Ранее сообщалось, что злоумышленники используют тему 9 мая для реализации новых схем обмана. Так, под видом открыток могут рассылаться вредоносные файлы и ссылки.