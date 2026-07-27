В МВД предупредили о новом способе кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Мошенники научились похищать аккаунты Telegram без пароля и SMS В МВД предупредили о новом способе кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Москва27 июл Вести.Мошенники начали распространять вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows", с помощью которой могут получить доступ к аккаунтам в мессенджере Telegram без ввода пароля и кодов подтверждения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве со ссылкой на экспертов "Лаборатории Касперского" сообщили, что после запуска программа похищает данные активной сессии Telegram для Windows.

После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения говорится в сообщении

По данным МВД, вредоносный файл может попасть на компьютер при скачивании программ из непроверенных источников.

Ведомство рекомендует загружать программы только с официальных ресурсов, не открывать подозрительные ссылки и вложения, своевременно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусное программное обеспечение, а также регулярно проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.