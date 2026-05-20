Россиян предупредили о фейковых Telegram-каналах с сообщениями о беспилотниках

Москва20 мая Вести.Мошенники начали отправлять в открытые домовые чаты ссылки на поддельные Telegram-каналы с оповещениями об атаках беспилотников. Об этом эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании F6 рассказали агентству РИА Новости.

Злоумышленники вступают в чаты под видом "соседей", после чего некоторое время ничего там не пишут. В это время фейковые аккаунты маскируют, чтобы повысить доверие к нему.

Фиксируется распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках предупредили специалисты

Подобные поддельные каналы зачастую содержат в названии слова "Радар" и "Москва", некоторые из них используют официальную символику столицы на аватарках.

Внешне они напоминают типичные каналы с оповещениями, но на деле могут использоваться для кражи учетных записей, мошеннических атак и дезинформации населения, пояснили эксперты.

Специалисты F6 рекомендовали россиянам не подписываться на сомнительные каналы, а модераторам домовых чатов - отключить возможность вступления в них через общедоступную ссылку.

