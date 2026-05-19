Москва19 мая Вести.В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих растений, ягод, овощей и фруктов с обещанием чудо-урожая. Недобросовестные продавцы предлагают россиянам приобрести "радужную землянику", "синюю малину", "клубнично-малиновое дерево", "тигровую грушу", и другие выдуманные растения. Яркие изображения к ним генерирует искусственный интеллект (ИИ), а покупателям высылают простую траву или обычные саженцы, сообщают "Известия".

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила запрос в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку продавцов, использующих ИИ для продажи выдуманных растений, и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в обращении организации, которое есть в распоряжение издания.

Мы столкнулись с принципиально новой, циничной формой обмана граждан, которую можно назвать "технологическим мошенничеством" пояснил глава ОПИ Олег Павлов

По его словам, "под видом ИИ-галлюцинаций" россиянам продают дешевые семена простой травы или обычные саженцы. Павлов отметил, что в итоге покупатели теряют не только деньги, но и время, месяцами ухаживая за пустышкой в ожидании чудо-урожая.

В ОПИ считают, что такие продавцы нарушают закон "О семеноводстве" и закон "О защите прав потребителей.

В обращении отмечается также, что действия недобросовестных продавцов подпадают под статьи КоАП (нарушение правил торговли семенами и продажа товаров без документов) и УК РФ - статья 159 "Мошенничество".

Между тем представители маркетплейсов заверили издание, что ведут борьбу с такими продавцами.

"Известия" направили запросы в Генпрокуратуру и МВД с просьбой прокомментировать перспективы принятия мер и изъятия такой продукции из оборота.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники похищают данные пользователей, отправляя им ссылки на якобы старые объявления на онлайн-платформах.