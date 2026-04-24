Москва24 апр Вести.Российские дачники могут столкнуться с новыми мошенническими схемами на фоне ужесточения ответственности за состояние дачного участка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сервис DLBI.

В частности, злоумышленники рассылают дачникам ложные электронные письма и смс-уведомления о наличии сорняков и мусора на их участках. Дачники, переходящие по ссылкам якобы для оплаты штрафа, оказываются втянутыми в типовую схему со взломанным аккаунтом "Госуслуг".

Основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян отметил, что аферисты создали "конвейер" для заработка на изменениях российского законодательства. Количество поддельных штрафов продолжит расти, всплеска использования мошеннических схем можно ожидать уже во время майских праздников, уточнил Оганесян.

Между тем эксперты платформы "Мошеловка" рассказали, что мошенники начали рассылать дачникам поддельные уведомления о сборах на ремонт. Подобные уведомления приходят якобы от имени правления садовых некоммерческих товариществ (СНТ).