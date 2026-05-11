В МВД предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на владельцев дач МВД: дачники стали новой мишенью мошенников

Москва11 мая Вести.В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о новой схеме мошенничества, жертвой которой могут стать владельцы загородных участков. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по предложенной ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на "Госуслугах".

В министерстве напомнили, что административный штраф не оформляется через СМС или сообщения в мессенджерах. Оплату можно производить только на основании официального постановления, подписанного должностным лицом. Оно направляется владельцу участка лично заказным письмом или через "Госуслуги".

Кроме того, выписке штрафа обязательно предшествует проверка.

Привлечение к ответственности за нарушения земельного законодательства не может быть "внезапным" сказано в публикации

Если владелец дачи не получал уведомлений о контрольных мероприятиях, но на его имя пришло сообщение о "штрафе за участок", с высокой вероятностью речь идет об афере.