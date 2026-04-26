Москва26 апрВести.С началом дачного сезона резко увеличивается рост числа фишинговых сайтов, имитирующих продажу садового инвентаря. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.
По информации правоохранителей, зачастую мошенники предлагают пользователям купить теплицы, удобрения, бензопилы и прочие товары по полной предоплате, а затем исчезают.
С началом дачного сезона фиксируется рост фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада. Такие схемы повторяются из года в год. Летом – дача и туризм, осенью – подготовка к учебе, зимой – распродажи и подарки, весной – билеты и путевкиговорится в заявлении
Пресс-служба МВД настоятельно рекомендует дополнительно проверять любые "выгодные" сомнительные предложения.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом.