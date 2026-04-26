В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов, якобы продающих садовые товары

Россиян предупредили о фишинговых сайтах, якобы продающих садовые товары В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов, якобы продающих садовые товары

Москва26 апр Вести.С началом дачного сезона резко увеличивается рост числа фишинговых сайтов, имитирующих продажу садового инвентаря. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

По информации правоохранителей, зачастую мошенники предлагают пользователям купить теплицы, удобрения, бензопилы и прочие товары по полной предоплате, а затем исчезают.

С началом дачного сезона фиксируется рост фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада. Такие схемы повторяются из года в год. Летом – дача и туризм, осенью – подготовка к учебе, зимой – распродажи и подарки, весной – билеты и путевки говорится в заявлении

Пресс-служба МВД настоятельно рекомендует дополнительно проверять любые "выгодные" сомнительные предложения.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом.