Россиян предупредили о мошенничестве с семенами выдуманных ИИ растений Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупке семян

Москва27 мая Вести.На старте дачного сезона активизировались так называемые технологические мошенники, которые продают на маркетплейсах семена и саженцы выдуманных искусственным интеллектом растений. Селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Диана Янаева в интервью ИС "Вести" рассказала, как не оказаться обманутым.

Интернет заполонили предложения о продаже семян и саженцев вымышленных растений. Среди них, например, клубнично-малиновые деревья, черная земляника или синяя малина. К карточке товара прикрепляют даже изображения, только созданы они при помощи нейросетей.

Если сейчас основное поле работы для недобросовестных продавцов посадочного материала – маркетплейсы, то раньше это были городские рынки. Проблема не новая, подытоживают агрономы, новые – инструменты. При этом семена диковинных растений мошенники зачастую продают по низким ценам. Например, лжемалина будет стоить в два раза дешевле обычной. И это очевидный повод насторожиться.

Селлер закупает семена непонятно где. Эти семена потом сам упаковывает, заклеивает в какие-то там коробочки-пакетики. И с минимальными затратами получает некий товар, генерирует картинки в нейросети. Понятно, что 200-300 рублей за пачку семян – это не бог весть какая цена. Но умноженная на масштаб, на количество продаж и с учетом низких стартовых затрат, прибыль может быть вполне ощутимой отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров

Маркетплейсы уже блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Селекционеры подсказывают, верный способ обезопасить себя – найти проверенного продавца. Также можно покупать посадочный материал непосредственно в садовых центрах или специализированных магазинах. Там предоставят все необходимые документы соответствия. При онлайн-покупках стоит тщательно проверять информацию о поставщике.

Надо скептически относиться к этим предложениям, где уже слишком увеличенный размер плода, слишком яркая окраска, не соответствующая естественному тону. Мы смотрим, сколько лет работает магазин, какие там представлены торговые марки, чем они торгуют рассказала селекционер Диана Янаева

Убедиться, существует ли в реальности то или иное растение, можно с помощью сайта "Государственного реестра сортов и гибридов сельхоз растений, допущенных к использованию". Если после введения необходимой информации, ресурс не найдет нужное растение, его, скорее всего, выдумали.

"Общественная потребительская инициатива" обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить продавцов, использующих для продвижения вымышленных товаров искусственный интеллект.