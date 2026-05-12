Москва12 мая Вести.В преддверии летнего сезона мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей. Об этом рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун в беседе с РИА Новости.

Преступники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе "Артек" и "Смена", а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе предупредила правозащитница

По ее словам, аферисты привлекают своих потенциальных жертв выгодными предложениями: низкими ценами и распродажами. При этом злоумышленники пытаются подтолкнуть пользователя к импульсивной покупке, убеждая, что путевок осталось мало. Однако когда жертва переводит деньги, мошенник просто пропадает.