Москва3 мая Вести.Мошенники начали по телефону убеждать детей уходить из дома и не выходить на связь. После этого злоумышленники запугивают их родителей, говоря, что ребенок якобы находится в заложниках, и требуют выкуп. О такой мошеннической схеме предупредили в отделении Национального центра помощи "Спас Град".

Мошенники, как отметил представитель организации в комментарии РИА Новости, зачастую находят детей-жертв в онлайн-играх. После этого злоумышленник, к примеру, может предложить ребенку что-то купить, а после прохождения оплаты аферисты начинают пугать детей тем, что те якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь их родителям грозит уголовная ответственность. Злоумышленники внушают ребенку, что исправить ситуацию может только он, но об "особо секретной миссии" никому нельзя рассказывать.

Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп предупредил представитель организации

Злоумышленники также убеждают детей в том, что им нельзя отвечать на звонки и общаться со своими родными. Такси для несовершеннолетнего, на котором ребенок уезжает из дома, аферисты вызывают сами или через посредников.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России ранее предупреждали, что мошенники могут притворяться покупателями, чтобы похищать данные банковских карт и совершать списание денег под предлогом оплаты покупок в интернете якобы через безопасный платеж на "защищенном сайте".