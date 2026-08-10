В полиции перечислили признаки вербовки ребенка мошенниками Скрытность и новые интернет-знакомства могут значить вербовку ребенка аферистами

Москва10 авг Вести.Резкое изменение в поведении, скрытность при использовании гаджетов и появление новых интернет-знакомых могут указывать на то, что ребенок попал под влияние мошенников, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр столичного главка МВД России.

К [признакам общения ребенка с мошенниками] относятся резкое изменение поведения, повышенная скрытность при использовании мобильного телефона или компьютера, появление новых интернет-знакомых рассказали в ведомстве

Там также добавили, что после общения со злоумышленниками подросток может быть тревожным и нервным.

Правоохранители добавили, что на влияние преступников также указывает резко возросший интерес ребенка к быстрому заработку и просьбы оформить на его имя банковскую карту или счет.