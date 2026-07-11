Москва11 июлВести.Частая смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей (СБП) и снятие денег в течение суток после оформления кредита являются тремя самыми подозрительными операциями, по которым банки выявляют мошенничество.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. … [Среди них]: смена номера телефона для авторизации в интернет-банкеотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что признаки мошенничества объединяет нехарактерное поведение. Им могут стать непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом и изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.
Также к признакам выявления мошенничества относятся изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги, наличие на устройстве вредоносных программ, а также пять и более отказов в выдаче средств за календарный день.
10 июля в МВД РФ заявили, что с помощью сервиса "второй руки" клиент банка может назначить доверенное лицо, которое может подтверждать или отклонять некоторые финансовые операции.