В МВД назвали подозрительной частую смену телефона авторизации в банке МВД: частая смена номера авторизации в банке является подозрительным признаком

Москва11 июл Вести.Частая смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей (СБП) и снятие денег в течение суток после оформления кредита являются тремя самыми подозрительными операциями, по которым банки выявляют мошенничество.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. … [Среди них]: смена номера телефона для авторизации в интернет-банке отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что признаки мошенничества объединяет нехарактерное поведение. Им могут стать непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом и изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.

Также к признакам выявления мошенничества относятся изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги, наличие на устройстве вредоносных программ, а также пять и более отказов в выдаче средств за календарный день.

10 июля в МВД РФ заявили, что с помощью сервиса "второй руки" клиент банка может назначить доверенное лицо, которое может подтверждать или отклонять некоторые финансовые операции.