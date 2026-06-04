МВД рассказало о признаках попадания номера в базы мошенников Россиянам рассказали о признаках попадания номера телефона в базы мошенников

Москва4 июн Вести.Резкое увеличение количества подозрительных сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона оказался в базах, используемых мошенниками. Об этом предупредили в УБК МВД России.

По данным ведомства, такое может произойти, если человек ранее отвечал на звонки неизвестных, переходил по подозрительным ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. После этого злоумышленники могут одновременно использовать десятки различных схем обмана – от сообщений о доставке и перерасчете пенсии до уведомлений о взломе аккаунтов.

Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как "активный" говорится в сообщении управления в Telegram

В МВД рекомендуют проверить, какие личные данные находятся в открытом доступе, а также усилить настройки приватности в мессенджерах: скрыть номер телефона, ограничить поиск по номеру, запретить добавление в группы посторонними и ограничить сообщения от незнакомых пользователей.

Ранее сообщалось, что злоумышленники продолжают похищать Telegram-аккаунты россиян через уведомления об "удалении аккаунта" в мессенджере.