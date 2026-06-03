Мошенники пугают россиян удалением аккаунта в Telegram МВД: мошенники продолжают использовать схему с "удалением" аккаунта в Telegram

Москва3 июн Вести.Мошенники продолжают похищать Telegram-аккаунты россиян через уведомления о якобы удалении аккаунта в мессенджере. Об этом сообщает УБК МВД России в MAX.

Пользователям приходят сообщения якобы от администрации Telegram с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно "отменить процедуру".

В состоянии стресса пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту отметили в МВД

В ведомстве дали советы, как проверить подлинность подобных сообщений. Так, официальные сервисные аккаунты Telegram не могут иметь статус "Был(а) недавно", а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать.

Кроме того, необходимо обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если "официальный представитель Telegram" был зарегистрирован относительно недавно или привязан к неожиданной стране, это должно стать поводом усомниться в его подлинности.