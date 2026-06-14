В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от "угона" В МВД рассказали способы защиты аккаунта от "угона"

Москва14 июн Вести.Для защиты аккаунта в мессенджере россиянам следует включить двухфакторную аутентификацию и никогда не сообщать код авторизации. Об этом говорится в Telegram-канале УБК МВД РФ .

Кроме того, в настройках аккаунта следует поставить запрет на приглашение в группы и каналы от неизвестных людей, а также отключить автоматическую загрузку файлов, и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Обязательно включите двухэтапную аутентификацию… Если мошенник получит SMS-код или код авторизации из другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля… Любой запрос кода авторизации — почти гарантированный признак мошенничества говорится в сообщении

Для обеспечения безопасности в настройках мессенджера следует проверить список подключенных устройств, дату последней активности и географию входов. Любая неизвестная сессия должна быть немедленно завершена.

При общении в мессенджерах нужно обращать внимание на личный профиль собеседника. Если аккаунт был зарегистрирован недавно и в подозрительной стране, лучше прекратить общение.

Особую осторожность следует проявлять при работе с ботами и сторонними сервисами, которые предлагают авторизоваться через аккаунт мессенджера, подтвердить личность или получить доступ к госуслугам.