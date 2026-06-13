В МВД дали рекомендации по защите персональных данных в Сети

В МВД объяснили, как обезопасить личные данные в интернете В МВД дали рекомендации по защите персональных данных в Сети

Москва13 июн Вести.В Министерстве внутренних дел РФ дали советы россиянам по защите персональных данных в Сети. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россиянам, чтобы защитить персональные данные в интернете, стоит закрыть от посторонних профили в соцсетях и не афишировать свои геометки говорится в публикации

Чтобы обезопасить личную информацию, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях от посторонних, удалить из публичного доступа фото документов и не выкладывать снимки с геометками – по ним можно вычислить домашний адрес или привычные маршруты.

В министерстве также посоветовали настроить приватность и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах.