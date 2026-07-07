В МВД рассказали о защите от киберсталкеринга МВД: для защиты от киберсталкеринга следует сделать онлайн-профили приватными

Москва7 июл Вести.По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, за 2024-2025 годы было выявлено 34 тысячи пользователей, подвергшихся цифровому преследованию.

Злоумышленники психологически воздействуют на жертв, преследуя их через мессенджеры, онлайн-сервисы и другое.

Для того, чтобы защититься от этого, следует включить двухфакторную аутентификацию и сделать онлайн-профили закрытыми. Также лучше не общаться с незнакомцами и блокировать подозрительные аккаунты.

Что делать, если преследование уже началось? Сохраните переписку, номера, ссылки на профили и скриншоты. Смените пароли и проверьте активные сеансы входа. Отключите неизвестные устройства от аккаунтов отмечает ведомство в мессенджере MAX

При угрозах, попытках взлома и шантаже, следует обратиться к полицейским.

В МВД подчеркнули, что чем меньше личных данных человек публикует и чем быстрее реагирует на подозрительную активность, тем меньше вероятность стать жертвой киберсталкинга.