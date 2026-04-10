МВД: фишинг и спам становятся более гибкими и многоэтапными

Москва10 апр Вести.Фишинговые рассылки и спам становятся все более сложными и многоступенчатыми. Об этом сообщили в УБК МВД России.

По данным за первый квартал 2026 года, сервис "Почта Mail" заблокировал миллиарды вредоносных сообщений.

Мошенники продолжают маскировать письма под уведомления от госорганов, сообщения о штрафах, задолженностях или доставке подарков, а также используют темы, рассчитанные на эмоциональную реакцию пользователей. Среди распространенных схем - фейковые инвестиционные предложения, сообщения об азартных играх и псевдообразовательные продукты.

Важно понимать, что злоумышленники все чаще выстраивают многоэтапную схему с использованием нескольких каналов связи уточнили в ведомстве

Отмечается, что сначала пользователь получает письмо со ссылкой на поддельный сайт, после чего с ним могут связаться якобы специалисты и убедить установить вредоносное приложение.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо перепроверять любые сообщения о штрафах, задолженностях, доставке, выигрышах, инвестициях или необходимости срочно установить приложение. Кроме того, нельзя сразу же переходить по ссылкам из таких сообщений.