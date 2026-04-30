Москва30 апр Вести.Мошенники в России начали использовать новую схему – так называемый sms-бомбинг, при котором на телефон жертвы за короткое время приходит огромное количество сообщений. Об этом сообщили в исследовательской лаборатории компании Servicepipe, передает РИА Новости.

По данным экспертов, атака происходит так: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и различных онлайн-сервисов. В результате человеку начинают приходить многочисленные sms с кодами подтверждения регистрации или входа.

Когда у человека возникает паника из‑за шквала сообщений, ему звонит мошенник, представляясь "службой безопасности". Злоумышленник убеждает, что это якобы попытка взлома, и уговаривает продиктовать личные данные или перевести деньги на "безопасный счет", чтобы якобы остановить атаку.

Для таких схем мошенникам необходимы сайты, с которых можно отправлять sms-сообщения на номера жертв. Компания Servicepipe отмечает, что за первые четыре месяца 2026 года зафиксирован рост атак на сайты финансовых организаций, интернет-торговли и других компаний, где есть страницы авторизации для частных клиентов.

По оценке специалистов, на многих таких ресурсах доля нелегитимной активности при обращении к формам авторизации и регистрации уже превышает 50% от общего числа запросов.

Ранее сообщалось, что мошенники запустили новую массовую схему "заработка", связанную с якобы выводом денег, подпавших под санкции.