Москва13 апр Вести.Мошенники нашли новый способ рассылать сообщения, минуя защитные механизмы мобильного оператора – так называемый SMS-бластер. Об этом сообщила Киберполиция России в Telegram-канале.

По данным ведомства, SMS-бластер позволяет злоумышленникам маскировать свои сообщения под уведомления банков, служб доставки, операторов связи и других организаций.

Данное устройство имитирует базовую станцию сотовой связи и позволяет направлять поддельные SMS-сообщения напрямую на телефоны находящихся рядом людей, минуя защитные механизмы оператора говорится в сообщении УБК МВД

В ведомстве пояснили, что эта схема работает за счет уязвимостей устаревшего стандарта 2G. Мобильные телефоны рядом с устройством временно переключаются на менее защищенную сеть, и аферисты могут рассылать поддельные сообщения от имени любого отправителя. Номера телефонов жертв им при этом знать не нужно: любой аппарат в радиусе действия SMS-бластера может получить сообщение.

В России пока случаев использования этой технологии мошенниками не фиксировалось. Однако недавно такую схему применили в Казахстане, поэтому угроза вполне реальна.

В Киберполиции подчеркнули, что переходить по ссылкам из SMS нельзя ни в коем случае.