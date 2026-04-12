Москва12 апр Вести.Злоумышленники иногда представляются сотрудниками мобильных операторов, чтобы получить доступ к личным данным граждан. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, мошенники обычно сообщают о якобы угрозе блокировки номера и требуют срочно подтвердить данные, в том числе и продиктовать код из СМС.

Мошенники прибегают к схемам обмана под видом звонка от оператора сотовой связи. Вам звонят якобы представители мобильной компании и говорят, что ваш номер заблокируют, если не подтвердите личные данные сказал эксперт

Он подчеркнул, что отличить злоумышленников можно по настойчивости, давлению и требованию немедленных действий. Также аферисты могут использовать поддельные сообщения якобы от портала "Госуслуги".

Щербаченко напомнил, что нельзя передавать коды из СМС посторонним, а при сомнениях следует самостоятельно выходить на связь с оператором. Он добавил, что настоящие сотрудники компаний не запрашивают конфиденциальные данные в телефонном разговоре.

