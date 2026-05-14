Секретное слово и видеозвонки: составлены советы по противодействию мошенникам Доцент Щербаченко предложил придумать секретное слово для защиты от мошенников

Москва14 мая Вести.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился советами по поводу противодействия мошенникам. Свои рекомендации он озвучил в комментарии NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что мошенники часто пользуются эмоциональными манипуляциями, чтобы заставить человека паниковать или вызвать у него эйфорию. Таким образом злоумышленники добиваются того, чтобы человек не мог обдумать ситуацию или посоветоваться, добавил он.

Создайте "семейное слово" для близких, чтобы понимать, что общаетесь с ними сказал Щербаченко

Кроме того, собеседник посоветовал договориться с семьей и друзьями по поводу того, чтобы при получении звонка с просьбой срочно перевести деньги сначала созвониться по старому номеру или по видео.

Также Щербаченко посоветовал проявлять внимательность и постоянно узнавать о появлении новых схем мошенничества. Доцент убежден, что если есть основания считать звонок или сообщение подозрительным, то нужно проверить информацию через официальные каналы или горячую линию.

Щербаченко указал на то, что не надо называть коды и проверочные слова незнакомым людям, кроме тех случаев, когда "вы сами позвонили в банк с проблемой". Эксперт порекомендовал проверять входящие номера телефонов через интернет, так как мошенники могут их подменять.

Также собеседник журналистов напомнил, что не надо переходить по ссылкам от незнакомцев, присланным через СМС или мессенджер.

Эксперт посоветовал использовать разные пароли для важных сервисов и включить двухфакторную аутентификацию.

