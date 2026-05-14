Мошенники стали пугать "отменой рейсов" и предлагать купить новые билеты Россиян мошенники начали пугать "отменой рейсов" в туристические страны

Москва14 мая Вести.Перед сезоном отпусков мошенники стали предупреждать россиян об "отмене рейсов" в Турцию и Египет. Об этом заявили в "Мошеловке" Народного фронта.

Злоумышленники заявляют о якобы вспышках ротавируса или политических волнениях в странах, куда жертва купила билет, сообщает РИА Новости.

Мошенники звонят от имени "Турпомощи" и предлагают срочно купить новые билеты или вернуть деньги за тур, а стоимость "срочного перелета" может достигать полной цены путевки.

В платформе "Мошеловка" посоветовали проверять информацию через официальные сервисы авиакомпаний и туроператоров.