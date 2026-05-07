Депутат рассказал о новой мошеннической схеме с авиабилетами Депутат Немкин: мошенники продают субсидированные авиабилеты с рук

Москва7 мая Вести.Мошенники начали активно использовать схему с продажей "с рук" субсидированных авиабилетов перед сезоном отпусков, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

В беседе с РИА новости он поделился, что злоумышленники размещают объявления в социальных сетях и мессенджерах, предлагая якобы переоформить билеты из-за "изменившихся планов". Для убедительности они просят предоплату и персональные данные, в том числе и фотографии документов. После получения денег мошенники прекращают общение.

Мошенники традиционно активизируются в преддверии сезона отпусков, подстраиваясь под повышенный спрос на путешествия и желание граждан сэкономить. В этом году мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов – часть стоимости таких билетов оплачивает государство, чтобы сделать перелеты доступнее для определенных категорий граждан и регионов сказал депутат

Он подчеркнул, что переоформление субсидированных билетов на других пассажиров не предусмотрено, а подобные предложения следует считать потенциально мошенническими.

Немкин рекомендовал покупать билеты только через официальные сервисы и не передавать личные данные незнакомым людям.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как мошенники похищают данные пользователей, отправляя им ссылки на якобы старые объявления на онлайн-платформах.