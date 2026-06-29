Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков В ОП рассказали о новых схемах мошенничества в сезон отпусков

Москва29 июн Вести.Мошенники в сезон летних отпусков отправляют сообщения от имени авиакомпаний и платформ по продаже билетов, а также размещают фейковые объявления об аренде жилья с целью похищения средств и персональных данных. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

По словам Машарова, в сообщениях от злоумышленников могут содержаться следующие фразы: "доступен спецтариф", "срочно подтвердите бронь", "внесите сбор за сохранение билета". Эксперт призвал не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах.

Мошенники зачастую обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний, РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт сказал он

Машаров добавил, что мошенники также используют схему с объявлениями об аренде жилья, которые, как правило, подкреплены красивыми фотографиями, а цена обычно ниже средней по рынку.

Упор мошенники делают на следующее: боясь остаться без жилья в высокий спрос в летний сезон, человек способен без раздумий расстаться с деньгами, особенно когда отправляется в отпуск с детьми, пожилыми членами семьи и уже купил билеты объяснил он

Эксперт указал, что бронировать квартиру или дом необходимо только на проверенных платформах. Кроме того, ни в коем случае не следует переводить деньги на карты незнакомым людям. Необходимо проверять отзывы, дату публикации объявления и профиль арендодателя, а также запрашивать документ об официальном подтверждении брони.

В случае если вы подозреваете собеседника в мошенничестве в отношении себя, стоит немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, заключил Машаров.

Ранее в МВД рассказали о новой уловке, которую придумали мошенники для запугивания жертв: речь идет о схеме со "следами наркотиков" на купюрах, якобы выявленными во время проверки.