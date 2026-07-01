Эксперт Зыков объяснил, как мошенники используют данные о поездках из соцсетей

Эксперт предупредил об опасности постов об отпуске в соцсетях Эксперт Зыков объяснил, как мошенники используют данные о поездках из соцсетей

Москва1 июл Вести.Публикации об отпуске и месте отдыха в социальных сетях могут помочь мошенникам, например дать им понять, что владельцев жилья нет дома. Об этом рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, которые приводит RT, сообщения о поездке позволяют злоумышленникам сделать вывод, что владельца жилья, вероятнее всего, нет дома. Если профиль открыт, такую информацию может увидеть любой пользователь.

Зная, где и когда отдыхает человек, они могут отправить убедительное сообщение якобы от авиакомпании, отеля или банка с просьбой "подтвердить бронь", "оплатить сбор" или "защитить счет" сказал Зыков

Он отметил, что фотографии посадочных талонов, геолокация и в режиме реального времени позволяют собрать дополнительные сведения, которые могут использоваться для кражи аккаунтов или финансового мошенничества.

Кроме того, по его словам, во время отпуска злоумышленники могут попытаться перевыпустить SIM-карту владельца номера. В этом случае человек может принять отсутствие связи за проблемы с роумингом, тогда как мошенники получат возможность получить доступ к его аккаунтам.

Эксперт рекомендовал публиковать фотографии и рассказывать о поездке уже после возвращения домой либо не указывать точные даты отпуска, чтобы снизить риск мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали создавать фейковые сайты с оповещениями об атаках БПЛА.