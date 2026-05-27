Москва27 мая Вести.Злоумышленники в начале сезона отпусков используют схему с арендой жилья на российских курортах: они размещают в соцсетях объявления и предлагают гражданам забронировать отель или квартиру за символическую сумму, после чего отправляют им фишинговую ссылку, сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта "Народного фронта. Аналитика" Галактиона Кучаву.

Самая актуальная схема - объявления с красивыми видео и фото квартир со свежих аккаунтов с накрученными просмотрами по цене в несколько раз ниже рынка. Мошенники предлагают "закрепить" бронь переводом одного рубля, после чего уводят жертву в мессенджеры и отправляют ссылку на поддельный сайт бронирования отметил эксперт

Он также рассказал о другом способе обмана, когда мошенники публикуют фотографии квартир из других регионов и требуют предоплату или залог за просмотр. После перевода денег объявление исчезает, а связь обрывается.