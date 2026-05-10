В МВД раскрыли схему мошенников с квартирами умерших собственников

Москва10 мая Вести.В России выявлена мошенническая схема, при которой аферисты незаконно сдают в аренду жилье умерших людей. Об этом сообщил замначальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев.

Горяев рассказал РИА Новости, что злоумышленники обращаются к нотариусу от имени дальнего родственника усопшего и просят открыть наследственное дело. Нотариус же по закону не имеет права отказать в этом.

В дальнейшем злоумышленники на основании документа, выданного нотариусом, сдают в аренду недвижимость умершего сказал он

Горяев добавил, что в таких противоправных схемах часто участвуют несколько человек из разных государственных органов. По его данным, проблема с так называемыми вымороченными квартирами остается актуальной, особенно в российских мегаполисах.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники осваивают мини-приложения в мессенджере Telegram. Красть данные получается за счет знакомого интерфейса.