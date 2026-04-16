Москва16 апрВести.Мошенники начали использовать для обмана новую схему, притворяясь покупателями на различных площадках. Об этом предупредила Киберполиция России в Telegram-канале.
По данным ведомства, аферисты обращаются к продавцам по поводу старых бесплатных объявлений, если там сохранился номер владельца.
Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто. После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: "Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно"говорится в сообщении УБК МВД
Ссылка ведет человека на сайт-клон площадки. Там ему предлагают авторизоваться, якобы для того, чтобы проверить или удалить публикацию. Желание разобраться в ситуации становится крючком для жертвы.
Сценарий дальнейших действий мошенников варьируется. Одним из вариантов является получение доступа к аккаунтам, не исключено дальнейшее давление с участием лжесотрудников правоохранительных органов и госструктур.