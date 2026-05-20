Мошенники требуют у россиян денег за просмотр несуществующей квартиры Доцент Щербаченко: мошенники просят предоплату за якобы риелторские услуги

Москва20 мая Вести.Злоумышленники начали активнее обманывать покупателей и арендаторов недвижимости через фейковые объявления, требуя предоплату за просмотр несуществующего объекта. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что злоумышленники намеренно публикуют объявление о продаже объекта по цене ниже рыночной, чтобы заинтересовать потенциальную жертву.

Когда человек проявляет интерес, начинается работа: его просят внести задаток для бронирования, предоплату за показ, отправить данные карты для проверки платежеспособности. Дальше наступает тишина предупредил Щербаченко

Он также призвал пользоваться только официальными и проверенными сервисами по осуществлению сделок с недвижимостью.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники стали использовать плановые отключения горячей воды для обмана россиян.