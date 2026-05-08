Россиян предупредили о схеме мошенничества с "возвратом" переплаты за ЖКУ Доцент Щербаченко: мошенники предлагают россиянам вернуть "переплату" за ЖКУ

Москва8 мая Вести.Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам якобы вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, мошенники выдают себя за управляющие компании и рассылают гражданам сообщения о якобы излишне уплаченных суммах за отопление или другие коммунальные услуги. В уведомлениях указывается размер "возврата", после чего получателю предлагают перейти по ссылке для оформления перевода.

Компании и организации, берущие плату за услуги ЖКХ, не обзванивают и не рассылают сообщения о переплате и необходимости возврата денег подчеркнул эксперт

Щербаченко отметил, что при настоящей переплате сумма, как правило, автоматически учитывается в будущих платежах, а не возвращается через сторонние ссылки, звонки или сообщения.

Он призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и при любых сомнениях самостоятельно связываться со своей управляющей компанией по официальным контактам. По словам специалиста, мошенники активно используют методы социальной инженерии, играя на доверии и желании людей вернуть деньги.