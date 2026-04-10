Россиян предупредили о мошеннической схеме с перерасчетом коммунальных платежей

Москва10 апр Вести.Аферисты рассылают россиянам сообщения, замаскированные под уведомления о перерасчете коммунальных платежей за электроэнергию, передает РИА Новости.

Получив такие уведомления, потенциальным жертвам обмана предлагается "незамедлительно" приступить к оформлению перерасчета.

Мошенники утверждают, что у граждан могут быть претензии или вопросы по платежам, и настаивают на "срочной передаче" необходимых данных.

Под предлогом оформления документов злоумышленники собирают личную информацию, которая в дальнейшем используется для получения доступа к данным граждан.

Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать россиян под видом работников Социального фонда, заявляя о "перерасчете пенсий" за 2016–2018 годы.