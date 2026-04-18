Москва18 апр Вести.В России зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с обещаниями вернуть переплаты по микрозаймам.

О деталях схемы и способах защиты граждан рассказали в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта, пишет РИА Новости.

Специалисты пояснили, что злоумышленники связываются с гражданами по телефону, представляясь сотрудниками микрофинансовых организаций (МФО) или представителями Центрального банка России.

В ходе разговора аферисты убеждают собеседника, что в связи с изменениями в законодательстве ему полагается компенсация излишне уплаченных процентов. Для получения этих средств от жертвы требуют либо оплатить некую "комиссию за перевод", либо продиктовать конфиденциальный код из СМС-сообщения.

По наблюдениям экспертов, люди, имеющие опыт обращения за микрокредитами, часто действительно ожидают подобных выплат, что делает их легкой мишенью для манипуляций.

В пресс-службе напомнили, что с 1 апреля 2026 года в России вступили в силу нормы, согласно которым предельный размер переплаты по коротким займам снизился до 100% вместо прежних 130%. Именно этот информационный повод преступники используют для придания своим словам правдоподобности.

Представители платформы настоятельно рекомендовали россиянам не сообщать посторонним лицам никакие проверочные коды. Они подчеркнули, что процедура возврата переплаченных средств обычно происходит в автоматическом режиме или инициируется через личное заявление в офисе МФО, но точно не решается по телефону.

Эксперты подчеркнули, что никакие государственные структуры не взимают комиссионных сборов за возврат гражданам их собственных денег.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения о выплатах, компенсациях и подарках ко Дню Победы, чтобы узнать код из SMS или реквизиты карты.