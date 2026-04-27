Москва27 апр Вести.Злоумышленники начали переводить россиянам на карты небольшие суммы, а затем обращаться в мессенджерах с просьбой вернуть эти деньги на другой счет. Об этом РИА Новости рассказал эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

Он уточнил, что мошенники стали использовать схему "обратного перевода".

Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина "дропа", то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств пояснил он

Кучава отметил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек их вернет, он рискует попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

Как только ваши реквизиты оказываются в этой базе — а они туда попадают автоматически, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию, — ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны предупредил Кучава

По закону банк вправе приостановить использование карты или онлайн-банка, пока данные числятся в черном списке ЦБ. Если же информация поступила от МВД, приостановка становится обязательной.

Деньги на счете не пропадают, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении банка с паспортом уточнил эксперт

Кучава предупредил, что если россияне столкнутся с просьбой от незнакомца перевести якобы ошибочный перевод, то делать этого нельзя. В такой ситуации следует сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, который указан на карте, и сообщить о несогласованном поступлении денег и попросить провести процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев также предупредил, что аферисты стали активно использовать схему с "оказанием помощи" при оформлении новой семейной налоговой выплаты. По его словам, если человеку звонят "специалисты" и просят перевести деньги за "оформление", то следует немедленно положить трубку. Свищев указал, что госвыплаты оформляются бесплатно через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд. Никаких посредников и оплаты услуг при оформлении не предусмотрено.