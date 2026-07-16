Москва16 июл Вести.Злоумышленники стали применять новую схему обмана, пугая россиян утечкой персональных и банковских данных с прошлого места работы и вынуждая жертв обновить свой "основной счет". Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Мошенники под видом сотрудников "финразведки" или правоохранителей пишут жертве об утечке ее персональных и банковских данных с предыдущего места работы. Пугая использованием их для финансирования незаконной деятельности, злоумышленники убеждают человека срочного обновить "основной счет" в ЦБ, для чего нужно снять все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по переданным мошенниками реквизитам.

Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибки, и посторонние люди не узнают об этой операции указали в ЦБ

Мошенники убеждают жертв, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счет и человек сможет ими пользоваться. На самом деле после внесения средств злоумышленники перестают взаимодействовать с жертвой.