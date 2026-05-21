Москва21 мая Вести.Мошенники начали взламывать банковские карты посредством фейковых розыгрышей билетов и под видом эксклюзивных приглашений на мероприятия. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что злоумышленники создают ситуации, в которых потенциальная жертва сама передает личные данные, будучи уверенной в выгодном положении.

Приходит сообщение о выигрыше или продаже билетов. Вас просят войти через мессенджер в аккаунт, и он оказывается у злоумышленников. Также они могут использовать фишинговые сайты или ссылки для получения данных о пользователе. Жертва, получив ее, сама вводит все персональные и банковские данные, которые потом используют мошенники объяснил Щербаченко

Эксперт посоветовал россиянам не отвечать на сообщения с незнакомых номеров, а также не открывать подозрительные ссылки и не вводить на неизвестных сайтах коды из sms-сообщений.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники начали использовать логотипы государственных организаций для фишинговых рассылок.