В МВД предупредили об использовании мошенниками логотипов госорганизаций МВД: мошенники используют логотипы госорганизаций для фишинговых рассылок

Москва21 мая Вести.Мошенники начали использовать логотипы государственных организаций для фишинговых рассылок. Об этом предупреждает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде "80% граждан не знают" или "проверьте за 2 минуты", чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке следует из публикации

В МВД предупредили, что при переходе по таким ссылкам пользователей ждет фишинговый сайт, на котором идет сбор персональных данных и реквизитов банковских карт, а также предпринимаются попытки установить вредоносное ПО под видом "приложения для расчета выплат".

Ранее в МВД рассказали россиянам, что злоумышленники начали развивать мошеннические схемы с театральные билетами. Как сообщалось, мошенники отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах в мессенджерах.