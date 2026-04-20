МВД: мошенники используют фишинговые онлайн-формы с целью узнать баланс на карте

Мошенники используют фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте МВД: мошенники используют фишинговые онлайн-формы с целью узнать баланс на карте

Москва20 апр Вести.Мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

Ведомство опубликовало пример такой фишнговой онлайн-формы. Злоумышленники в целях "безопасности" просят указать актуальный баланс карты жертвы. При этом мошенники предупреждают, что предоставление заведомо ложной информации "повлечет блокировку банковской карты".

Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется говорится в публикации ведомства

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали создавать фейковые "чаты соседей" в мессенджерах.