Москва20 апрВести.Мошенники начали использовать фишинговые онлайн-формы, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы перед обманом. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.
Ведомство опубликовало пример такой фишнговой онлайн-формы. Злоумышленники в целях "безопасности" просят указать актуальный баланс карты жертвы. При этом мошенники предупреждают, что предоставление заведомо ложной информации "повлечет блокировку банковской карты".
Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяетсяговорится в публикации ведомства
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали создавать фейковые "чаты соседей" в мессенджерах.