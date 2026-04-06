В МВД предупредили о фальшивой рассылке якобы от Минцифры РФ

Москва6 апр Вести.Преступники начали использовать новую мошенническую схему, выдавая фальшивую рассылку за сообщение от Минцифры РФ. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Уточняется, что злоумышленники сообщают якобы об "оформлении цифровой доверенности".

Распространяется мошенническая рассылка якобы от имени Минцифры России, в которой сообщается об оформлении цифровой доверенности. Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам говорится в Telegram-канале ЦБК МВД РФ

В ведомстве объяснили: после преступники усиливают давление, представляясь сотрудниками государственных или правоохранительных органов. Они заявляют, что от имени гражданина якобы совершаются противоправные действия.

Отметим, что данные "доверителя" тоже подбираются не случайно. В приведенном примере указан уроженец Киева, включенный в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву добавили в ведомстве

Ранее мошенники придумали схему с переходом на новые электронные дневники для обмана школьников. Неизвестные звонят детям и представляются сотрудниками центра образования.