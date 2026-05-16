Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамен

Москва16 мая Вести.Министерство просвещения РФ предупредило выпускников и их родителей о распространении новой мошеннической схемы в преддверии основного периода сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минпросвещения, злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным под видом сотрудников образовательных организаций. Например, преступники звонят и рассылают сообщения, представляясь учителями, администрацией школ или экзаменационной комиссией. В качестве предлога они используют необходимость прохождения регистрации на итоговую аттестацию.

Основная задача мошенников в данном случае — убедить выпускника передать код из СМС-сообщения или перейти по вредоносной ссылке.

Представители ведомства уточнили, что такие действия открывают злоумышленникам несанкционированный доступ к конфиденциальным ресурсам, включая личные кабинеты на "Госуслугах", электронные дневники и банковские приложения.

В министерстве официально заявили, что их сотрудники никогда не запрашивают подтверждение личной информации или кодов по телефону. Для обеспечения безопасности гражданам рекомендовали при поступлении подозрительных звонков немедленно прекращать разговор, а позднее перезванивать в свою школу.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что мошенники активизировались перед ЕГЭ в 2026 году. Они предлагают купить якобы "слитые ответы" ЕГЭ или контрольные измерительные материалы.