Мошенники начали предлагать купить якобы готовые ответы на ЕГЭ Роспотребнадзор: мошенники активизироваллись перед ЕГЭ-2026

Москва15 мая Вести.Мошенники активизировались перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в 2026 году. Они предлагают купить якобы "слитые ответы" ЕГЭ или контрольные измерительные материалы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в сети активизировались мошенники, предлагающие приобретение якобы имеющихся у них контрольных измерительных материалов или "слитых ответов" ЕГЭ. Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур говорится в сообщении, размещенном на канале службы в MAX

Уточняется, что контрольно-измерительные материалы разрабатываются в охраняемом помещении, с видео- и аудиофиксацией и блокировкой несанкционированных действий на компьютере.

Единственный законный способ успешной сдачи ЕГЭ — качественная подготовка и соблюдение установленных процедур. Любые предложения об "альтернативных схемах" являются мошенничеством. Сэкономьте свои деньги, а время лучше потратьте на подготовку предупреждает Роспотребнадзор

В связи с этим россиянам рекомендуют установить двухфакторную идентификацию на портале "Госуслуги" и не оплачивать любые услуги, связанные с обещаниями готовых ответов на ЕГЭ или "гарантированного результата".

Ранее стало известно, что аферисты перед ЕГЭ начали использовать двухэтапную схему обмана школьников.