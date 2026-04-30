Москва30 апр Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила досматривать участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Согласно рекомендациям ведомства, досмотр участников экзамена не допускается: организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим и их вещам говорится в публикации

В то же время отмечается, что при срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал. При этом предполагается, что при отказе сдать запрещенную вещь будет составлен акт о недопуске участника к госэкзамену.